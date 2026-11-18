В Анталье в рамках COP31 состоялась вторая встреча высокого уровня "Бакинского диалога по водным ресурсам для климатических действий".

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие проведено совместно председательством Азербайджана на COP29, Программой ООН по окружающей среде (UNEP), Европейской экономической комиссией ООН (UNECE) и Всемирной метеорологической организацией (WMO).

На открытии встречи на тему "От диалога к глобальным действиям: введение водного фактора в повестку дня COP31" выступили представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев и представитель председательства COP30 Алис Аморим.

На встрече обсуждена интеграция водных ресурсов в климатическую повестку дня и международное сотрудничество в данной сфере.

Подчеркнута важность водных ресурсов для устойчивости к изменению климата, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, биоразнообразия, здравоохранения, городов и инфраструктуры, обсуждены возможности сотрудничества и финансирования в этих областях.

Особое внимание уделено укреплению сотрудничества в отношении общих водных бассейнов на примере Каспийского моря и повышению устойчивости внутренних водных бассейнов к изменению климата.