В первый день сентября в Баку ожидаются грозы и дожди

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В первый день сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром и вечером местами ожидаются осадки, возможны грозы.

Скорость умеренного северо-западного ветра в дневные часы усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-24 °С, днем 27-30 °С, в Баку ночью 21-23 °С, днем 27-29 °С.

В районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, которые местами могут принять интенсивный характер. В горах возможен град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24 °С, днем 30-35 °С, в горах ночью 12-17 °С, днем 20-25 °С.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидающийся днем 1 и 2 сентября на Абшеронском полуострове сильный западный ветер и сравнительное похолодание будут благоприятны для метеочувствительных людей.