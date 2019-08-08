В центре Баку обнаружена птица редкой породы - ФОТО

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В центре Баку обнаружена птица редкой породы.

Как сообщается в поступившем в редакцию Report обращении, на улице 28 мая в парке Гара Гараева обнаружена разновидность птицы черный стриж, которая считается одной из редких пород. Птица была ранена, в связи с чем очевидцы происшествия обратились в Министерство экологии и природных ресурсов. Структура оперативно отреагировала на ситуацию и направила на место происшествия сотрудников.

Руководитель пресс-службы МЭПР Ирада Ибрагимова сообщила Report, что черного стрижа забрали у нашедшего его человека. После он был передан в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику, действующем при Алтыагаджском национальном парке. И.Ибрагимова сказала, что птица после прохождения периода реабилитации будет выпущена в дикую природу: "Мы выражаем признательность гражданину, который увидев эту птицу в беззащитном состоянии, сообщил в министерство, и всем, кто щепетильно относится к дикой природе".

Отметим, что черный стриж является одной из редчайших птиц в мире. Эти птицы в основном находятся в воздухе, спят в полете, и более чем 80% своей жизни проводят в полете. Встретить их на земле можно в очень редких случаях.