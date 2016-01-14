​В Азербайджане срок действия билета на рыбалку продлен на два месяца

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Срок юридического действия билета на рыбалку продлен на два месяца.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, со стороны юридических и физических лиц в Департамент увеличения и охраны биоресурсов в водных бассейнах министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) поступили многочисленные обращения, связанные с беспрерывным продолжением рыбалки.

Согласно информации, учитывая необходимость в дополнительном времени для беспрерывного промышленного рыболовства, подготовки рыбаками технических документов и приобретения установленных законодательством необходимых для рыбалки инструментов, в 2015 году министерство приняло решение о продлении предоставленного юридическим и физическим лицам срока юридического действия билета на рыбалку на два месяца.