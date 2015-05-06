​В Азербайджане ожидаются осадки

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 мая. Как заявила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, ночью и днем ожидаются дожди. Ветер юго-восточный. Ночью ожидается 8-12, днем 15-20 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки и грозы. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 17-22, в горах ночью 2-5, днем 9-14 градусов тепла.