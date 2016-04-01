Температура воздуха в Азербайджане снизится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ 3 апреля на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра, до утра 4 апреля ожидаются дожди, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-5 градусов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-3 апреля ожидаются значительные колебания атмосферного давления на Абшеронском полуострове и усиление южного ветра 2 апреля, который 3 апреля сменится сильным северным ветром, температура снизится еще на несколько градусов, что будет неблагоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана с полудня 3 апреля до утра 4 апреля будет преобладать нестабильная погода, прогнозируются дожди, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег, местами интенсивного характера. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями упадет на 3-5 градусов.