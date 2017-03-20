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    В праздничные дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-5 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    С 21 по 25 марта погода будет неустойчивой, ожидается кратковременный дождь, снег

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ 21-го марта на территории Азербайджана будет преобладать пасмурная погода. Ожидается дождь в течение дня. Иногда будет дуть северо-западный ветер.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура  ночью составит 3-5 С, днем - 8-10 градусов тепла,

    Атмосферное давление 754 мм и 762 мм ртутного столба. Относительная влажность 80-90%.

    В регионах Азербайджана, периодически пройдут дожди. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер, в горных районах прогнозируется  мокрый снег и снег. В некоторых местах туман. Будет дуть и в некоторых местах усилится западный ветер. Температура ночью составит  2-6 С , днем -  9-13 градусов тепла, в горах  от - 2 ° до +3 ° С ночью, днем  3-7 градусов тепла.

    С 21 по 25 марта погода будет неустойчивой,  ожидается кратковременный дождь, в горных районах - снег.  В некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер. Западный ветер будет дуть и усилится в некоторых местах. По сравнению с предыдущими днями, температура понизится на 3-5 градусов.

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