В праздничные дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-5 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ 21-го марта на территории Азербайджана будет преобладать пасмурная погода. Ожидается дождь в течение дня. Иногда будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура ночью составит 3-5 С, днем - 8-10 градусов тепла,

Атмосферное давление 754 мм и 762 мм ртутного столба. Относительная влажность 80-90%.

В регионах Азербайджана, периодически пройдут дожди. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер, в горных районах прогнозируется мокрый снег и снег. В некоторых местах туман. Будет дуть и в некоторых местах усилится западный ветер. Температура ночью составит 2-6 С , днем - 9-13 градусов тепла, в горах от - 2 ° до +3 ° С ночью, днем 3-7 градусов тепла.

С 21 по 25 марта погода будет неустойчивой, ожидается кратковременный дождь, в горных районах - снег. В некоторых местах осадки будут носить интенсивный характер. Западный ветер будет дуть и усилится в некоторых местах. По сравнению с предыдущими днями, температура понизится на 3-5 градусов.