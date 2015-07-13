Сильный северный ветер в Баку стихнет завтра во второй половине дня

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщила Report заместитель директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, сильный ветер, наблюдающийся в Баку и на Абшеронском полуострове, стихнет во второй половине дня.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем - 26-30 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, в некоторых горных и предгорных районах ночью и вечером возможны грозы и дожди. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-37 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 26-31 градусов тепла.