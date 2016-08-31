Минэкологии предупредило об изменении погодных условий в Азербайджане в ближайшие дни

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с изменениями погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили Report в департаменте, с дневных часов 1 сентября до второй половины дня 2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, местами возможны дожди. По сравнению с предыдущими днями температура опустится на 4-6 градусов.

С 1-го по 3-е сентября нестабильные погодные условия ожидаются и в районах. Прогнозируются дожди и грозы, которые местами примут интенсивный характер. В горах возможен град.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 4-7 градусов. Уровень воды в реках может подняться.