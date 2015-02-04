С 6 февраля на территории Азербайджана ожидается потепление

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 февраля. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Во вторую половину дня прогнозируется переменная облачность. Будет преобладать северо-западный ветер, который ближе к вечеру ослабеет. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 6-9 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Во вторую половину дня будет преобладать туман и западный ветер, скорость которого ближе к ночи и утром увеличится. Ночью прогнозируется от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла. В горах ночью столбики термометров покажут 2-7 градусов мороза, днем от 1-го градуса мороза до 4 градусов тепла.

Г.Мамедова отметила, что с 6 февраля на территории страны прогнозируется потепление.