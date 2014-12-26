Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на субботу, 27 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на слабый южный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 10-15 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки не ожидаются, ночью и днем возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 8-13 градусов выше нуля.

Отмечается, что подобные погодные условия соответствуют климатической норме. Однако, в некоторые дни температура воздуха превышает климатическую норму на 1-2 градуса.

Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 40-50%.

Что же касается медицинского метеорологического прогноза, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове немного неблагоприятны для метеочувствительных людей. Колебания атмосферного давления 28-29 декабря, и ожидающаяся частая смена усиливающегося южного ветра на северный, также неблагоприятны для метеочувствительных людей.