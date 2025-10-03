По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспию

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 2-3 октября в Бакинском конгресс-центре состоялась международная конференция на тему "Поворотный момент для Каспийского моря: переход от результатов COP29 и UNOC 2025 к действиям по COP30".

Как сообщает Report, на открытии сессии 3 октября выступили представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, и др.

В рамках мероприятия также будет организована поездка участников в Абшеронский национальный парк для непосредственного ознакомления с богатым биоразнообразием Каспия.