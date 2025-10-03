Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспию

    Экология
    • 03 октября, 2025
    • 14:54
    По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспию

    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 2-3 октября в Бакинском конгресс-центре состоялась международная конференция на тему "Поворотный момент для Каспийского моря: переход от результатов COP29 и UNOC 2025 к действиям по COP30".

    Как сообщает Report, на открытии сессии 3 октября выступили представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, и др.

    В рамках мероприятия также будет организована поездка участников в Абшеронский национальный парк для непосредственного ознакомления с богатым биоразнообразием Каспия.

    Каспийское море конференция Лейла Алиева COP29
    Фото
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzər dənizinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans təşkil edilib

    Последние новости

    15:05

    III Игры СНГ: Азербайджанские гимнастки завоевали бронзовую медаль

    Индивидуальные
    15:01

    ЕП 9 октября проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии

    Другие страны
    14:55

    В Билясуваре произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

    Происшествия
    14:54
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой организована международная конференция по Каспию

    Экология
    14:54

    Глава ЕК: Выделяем почти €1,6 млрд Валенсии на восстановление после шторма DANA

    Другие страны
    14:49

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую медаль в фехтовании

    Индивидуальные
    14:45

    Кобахидзе: Резолюция ПАСЕ отражает кризис европейской бюрократии

    В регионе
    14:44

    Казахстан рассчитывает привлечь до $19 млрд инвестиций в развитие нефтепереработки

    В регионе
    14:28

    В Азербайджане будет усовершенствован закон о госзакупках

    Бизнес
    Лента новостей