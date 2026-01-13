По инициативе IDEA организована тренинговая программа "Путеводитель по ответственному экотуризму"
Экология
- 13 января, 2026
- 16:19
По инициативе Общественного объединения IDEA, при сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов, Государственным агентством по туризму Азербайджана и Ассоциацией туристических гидов Азербайджана были организованы тренинговые сессии для туроператоров и гидов по экотуризму, осуществляющих деятельность в соответствии с принципами экологически ответственного туризма.
Как сообщает Report, тренинг был разработан на основе методических рекомендаций экспертов IDEA по окружающей среде.
Тренинг, охватывающий трехдневную программу, направлен на поддержку развития экотуризма в Азербайджане, повышение профессиональных знаний и навыков гидов, работающих в национальных парках и других особо охраняемых природных территориях.
