По инициативе IDEA организована тренинговая программа "Путеводитель по ответственному экотуризму"

По инициативе Общественного объединения IDEA, при сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов, Государственным агентством по туризму Азербайджана и Ассоциацией туристических гидов Азербайджана были организованы тренинговые сессии для туроператоров и гидов по экотуризму, осуществляющих деятельность в соответствии с принципами экологически ответственного туризма.

Как сообщает Report, тренинг был разработан на основе методических рекомендаций экспертов IDEA по окружающей среде.

Тренинг, охватывающий трехдневную программу, направлен на поддержку развития экотуризма в Азербайджане, повышение профессиональных знаний и навыков гидов, работающих в национальных парках и других особо охраняемых природных территориях.