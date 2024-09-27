О нас

Оле Тофт: Зеленый переход стал для нас условием решения проблемы изменения климата

Оле Тофт: Зеленый переход стал для нас условием решения проблемы изменения климата Дания вовремя осознала, что стала сильно зависеть от ископаемого топлива, и начала поиск зеленых альтернатив.
Экология
27 сентября 2024 г. 20:00
Оле Тофт: Зеленый переход стал для нас условием решения проблемы изменения климата

Дания вовремя осознала, что стала сильно зависеть от ископаемого топлива, и начала поиск зеленых альтернатив.

Как передает Report об этом сказал посол Дании в Турции и Азербайджане Оле Тофт в ходе панельной дискуссии в рамках инициативы Nordic Talks в Баку.

Он отметил, что несмотря на то, что газовая и нефтяная экономика принесла неоспоримую пользу датскому сообществу, стране необходим был поворот в сторону зеленого перехода, чтобы помочь решению проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды.

"Мы увидели, что можем сократить потребление энергии, уменьшить выбросы CO2 и в то же время иметь растущую экономику", - сказал посол.

Оле Тофт подчеркнул, что Дания планирует продолжать инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы страна начала производить еще больше зеленой энергии и иметь возможность ее экспортировать.

Посол также отметил, что в Азербайджане есть очень хорошие возможности для развития всех видов возобновляемой энергетики, включая энергию солнца и ветра, а также морскую ветроэнергетику.

Он напомнил про исследование Всемирного банка, в котором говорится, что потенциал ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 ГВт, из которых до 35 ГВт находятся на мелководье и 122 ГВт на глубоководье. "Это огромное количество энергии. Вы сидите на золотой жиле", - отметил Тофт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ole Toft: “Yaşıl” keçid iqlim dəyişikliyi problemini həll etmək üçün şərt oldu
Версия на английском языке Ole Toft: Green transition is non-negotiable in solving climate crisis

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
Агентство соцуслуг взяло под особый контроль ситуацию в Детском доме №3 после обвинений в жестоком обращении с детьми
21 сентября 2024 г. 12:40
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi