Оле Тофт: Зеленый переход стал для нас условием решения проблемы изменения климата

Дания вовремя осознала, что стала сильно зависеть от ископаемого топлива, и начала поиск зеленых альтернатив.

Дания вовремя осознала, что стала сильно зависеть от ископаемого топлива, и начала поиск зеленых альтернатив.

Как передает Report об этом сказал посол Дании в Турции и Азербайджане Оле Тофт в ходе панельной дискуссии в рамках инициативы Nordic Talks в Баку.

Он отметил, что несмотря на то, что газовая и нефтяная экономика принесла неоспоримую пользу датскому сообществу, стране необходим был поворот в сторону зеленого перехода, чтобы помочь решению проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды.

"Мы увидели, что можем сократить потребление энергии, уменьшить выбросы CO2 и в то же время иметь растущую экономику", - сказал посол.

Оле Тофт подчеркнул, что Дания планирует продолжать инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы страна начала производить еще больше зеленой энергии и иметь возможность ее экспортировать.

Посол также отметил, что в Азербайджане есть очень хорошие возможности для развития всех видов возобновляемой энергетики, включая энергию солнца и ветра, а также морскую ветроэнергетику.

Он напомнил про исследование Всемирного банка, в котором говорится, что потенциал ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 ГВт, из которых до 35 ГВт находятся на мелководье и 122 ГВт на глубоководье. "Это огромное количество энергии. Вы сидите на золотой жиле", - отметил Тофт.