Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последний день августа

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В последний день августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 августа ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Северный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25 °C, днем - 29-34 °C, в Баку ночью будет 22-24 °C, днем - 31-33 °C.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и вечером в отдельных горных районах возможны грозы и дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24 °C, днем – 32-37 °C, в горах ночью ожидается 13-18 °C, днем – 22-27 °C.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание 31 августа слабого ветра и чрезмерная влажность в определенные часы на Абшеронском полуострове могут вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 24-25 °C, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27 °C, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 °C.