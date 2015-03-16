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    ​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в последний вторник перед Новруз Байрамы

    Слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 17 и 19 марта будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 марта последний вторник перед Новруз Байрамы.

    Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра, 17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, во второй половине дня прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно. Будет умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью 3-5, днем 7-10 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана временами ожидается осадки, в горных и предгорных районах прогнозируется мокрый снег и снег.

    Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

    Столбики термометров ночью покажут 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

    Атмосферное давление возрастет от 768 мм рт.ст. до 772 мм рт.ст., относительная влажность ночью 80-90 %, днем 65-70 %.

    Что же касается медико-метеорологического прогноза, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятны для метеочувствительных людей. 

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