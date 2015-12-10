​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в отдельных частях полуострова возможны осадки и слабый туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

11 декабря в районах Азербайджана, в основном, пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. В восточных районах есть вероятность осадков. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.