​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на июль месяц

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды, ожидаемый на территории Азербайджана в июле месяце.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в июле месяце среднемесячная температура в основном будет близка или чуть выше климатической нормы.

Количество месячных осадков также будет близко к климатической норме.

B Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 25-28 градусов тепла (ночью 22-27, днем 30-35, местами 38-40 градусов тепла), что близко к климатической норме и на 1 градус выше нее. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 2-3 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике уровень средней месячной температуры составит 25-29 градусов тепла (ночью 22-27, днем 30-35, в отдельные дни 38-42 градуса тепла), что близко к климатической норме и на 1 градус выше нее. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 6-16 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зенгилане, Лачыне, Кельбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит 18-23 градусов тепла (ночью ожидается 17-22, днем 25-30, в отдельные дни до 35 градусов тепла), что также близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 36-73 мм).

В Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле среднемесячная температура составит 25-27 градусов тепла (ночью 21-26, днем 30-35, в отдельные дни 37-40 градусов тепла), что близко к климатической норме и на 1 градус выше нее. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 10-32 мм).

В Балакянах, Закатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллах, Агсу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусарах, Хачмазе среднемесячная температура составит 23-25 градусов тепла (ночью 17-22, днем 27-32, в некоторые дни 35-38 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет также близко к климатической норме (норма 9-118 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Агдаше, Кюрдемире, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Сабирабаде, Биласуваре, Саатлы, Ширвани, Гаджигабуле, Сальянах, Нефтчале среднемесячная температура составит 26-29 градусов тепла (ночью 23-28, днем 30-35, в отдельные дни 38-42 градусов тепла), что близко к климатической норме и на 1 градус выше нее. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 3-22 мм).

В Масаллах, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре среднемесячная температура составит 24-27 градусов тепла (ночью 21-26, днем 29-34, в отдельные дни до 37 градусов тепла), что близко к климатической норме и на 1 градус выше нее. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 7-33 мм).