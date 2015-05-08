Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на День победы - 9 Мая.

Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами прогнозируется туман. Ближе к вечеру южный ветер сменится западным ветром. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, утром и вечером местами возможны грозы и дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью столбики термометров покажут 8-13, днем 20-26 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.