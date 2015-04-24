​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 апреля

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые днем постепенно прекратятся. Будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого во второй половине дня ослабеет.

Ночью ожидается 5-8, днем 11-16 градусов тепла.

25 апреля в районах Азербайджана местами возможны осадки, в горных территориях ожидаются снег и мокрый снег. Местами возможен туман и временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.