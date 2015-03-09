​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 марта

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, в основном без осадков. Ветер южный, днем временами усиливающийся. Ночью температура воздуха составит 1-3, днем 8-12 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, в горных территориях временами усиливающийся. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.