Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 27 февраля. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, в пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман, будет преобладать юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 1-3, днем - 8-13 градусов тепла.

27 февраля в районах страны пройдет в основном без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. В восточных районах прогнозируется слабый моросящий дождь. Будет преобладать южный ветер, скорость которого в дневные часы временами усилится. Ночью столбики термометров покажут 0-5, днем - 8-13 градусов тепла. В горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 8-13 градусов выше нуля.

Что же касается медицинского метеорологического прогноза, низкий уровень атмосферного давления на Абшеронском полуострове 27 и 28 февраля и временами усиливающийся в дневные часы южный ветер могут вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.