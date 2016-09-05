Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, скорость преобладающего умеренного северо-западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-23°С, днем 25-28°С, в Баку ночью - 20-22°С, днем - 26-28°С.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозы и дожди. В горных территориях возможен град. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23°С, днем - 26-31°С, в горах ночью ожидается 9-14°С, днем - 15-19°С.