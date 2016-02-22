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    ​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В Баку в основном без осадков

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 23 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра местами ожидается туман, ближе к вечеру есть вероятность кратковременного дождя.

    Скорость преобладающего ночью и утром усиливающегося северо-западного ветра в дневные часы немного уменьшится.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-10 градусов выше нуля. В Баку ночью будет 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

    В районах Азербайджана завтра, в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман и моросящий дождь. Ближе к вечеру есть вероятность осадков. Скорость западного ветра ночью и утром будет временами усиливаться.

    Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 9-14 градусов тепла. В горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла. 

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