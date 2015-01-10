Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-3 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки не ожидаются, ночью и утром местами возможен туман, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 10-15 градусов ниже нуля, днем от 0 до 5 градусов тепла.