Воскресенье в столице будет пасмурным

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, 25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, временами дожди. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 1-3, днем 4-7 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана с перерывами будет наблюдаться дождливая погода, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Местами возможен туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорьях - 8-13 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.