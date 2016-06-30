Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день июля

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ 1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы, кратковременные дожди. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 23-28 градусов тепла.