Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 7 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно.

Ночью и утром в некоторых местах слабый туман, мелкий дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит от 770 мм до 775 ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана 7 января в основном без осадков, утром и ночью местами ожидаются дожди, в горных местностях снег. Местами ожидается туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью от0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.