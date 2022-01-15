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На Земле началось шестое массовое вымирание

На Земле началось шестое массовое вымирание Биологи Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже представили доказательства начала нового массового вымирания, вызванного деятельностью человека.
Экология
15 января 2022 г. 02:51
На Земле началось шестое массовое вымирание

Биологи Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже представили доказательства начала нового массового вымирания, вызванного деятельностью человека.

Как передает Report, свои выводы исследователи представили в журнале Biological Reviews.

Ученые пишут, что шестое массовое вымирание пока затрагивает отдельные группы организмов, находящиеся в бедственном положении. Это объясняет, почему темпы вымирания животных, указанных в Красном списке МСОП ("Красная книга"), не отличается от фоновых. Список редких и исчезающих видов живых организмов включает лишь незначительную часть беспозвоночных, оцененных по охранному статусу. Оценки истинной скорости вымирания организмов этой группы намного превосходят фоновое значение.

По мнению исследователей, примерно с XVI века моллюски потеряли 7,5-13 процентов видов из двух миллионов. Это составляет 150-260 тысяч видов, что на несколько порядков больше количества, занесенного в Красную книгу (882 вида). При этом нет никаких доказательств того, что морская биота достигла того же кризиса, что и неморская. Островные виды пострадали гораздо больше, чем континентальные.

Авторы работы не согласны с утверждением, что новое вымирание является естественным порядком вещей. В настоящее время человек является единственной значительной силой, способной оказывать значительное воздействие на биосферу Земли. Как заключают специалисты, перед лицом нарастающего кризиса ученые должны применять методы превентивной археологии, собирать и документировать как можно больше видов, прежде чем они исчезнут.

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