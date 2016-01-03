На территории Азербайджана осадки прекратятся, морозная погода продолжится и завтра

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно облачная погода, временами будет пасмурно, в основном, без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 января в столице и на полуострове днем будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-3 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 0-2 градуса мороза, днем 4-6 градусов тепла.

В районах Азербайджана прогнозируются погода,в основном, без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, в горах ночью 9-14 градусов мороза, в высокогорье ночью 16-21 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Местами до 3 градусов тепла. Ночью и утром дороги покроются льдом.