Мурад Курум: COP31 будет посвящен вопросам климатического финансирования

31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет в Турции в этом году, будет посвящена вопросам климатического финансирования.

Как передает Report, об этом в интервью Reuters заявил министр окружающей среды и изменения климата Турции, президент COP31 Мурат Курум.

Он также отметил, что одной из главных повесток конференции станет воплощение в действие инициатив, принятых на предыдущих конференциях.

Курум отметил, что финансирование является самой важной задачей: развивающимся странам потребуется почти $1 трлн для достижения климатических целей. Он добавил, что в условиях, когда войны и кризисы в сфере безопасности доминируют в мировой повестке, необходимо повышать осведомленность общественности о климатической политике.

"Во всех предыдущих COP принимались важные решения. Мы будем следить за их выполнением, но самое главное - это их реализация. Мир ожидает от нас что мы перейдем к действиям", - сказал Курум.

Министр призвал страны реализовать свои национальные вклады (NDC), которые представили на предыдущих сессиях СОР. Курум также напомнил, что некоторые страны до сих пор не представили NDC.

По словам главы ведомства, несмотря на то, что войны в мире неизбежны, Турция будет призывать все страны сосредоточиться на "общей картине" и учитывать надвигающиеся угрозы, связанные с изменением климата.

Курум заявил, что на предстоящей конференции Турция хочет отдать приоритет реализации действий, а не исключительно обещаниям.

"Мы хотим, чтобы все страны представили свои NDC к COP31. Мы работаем над этим, в том числе в рамках ООН", - сказал он, добавив, что развивающимся странам необходимо $150 млн для подготовки своих NDC.

Одним из наиболее заметных недостатков COP30 стало отсутствие конкретных формулировок по поэтапному отказу от ископаемого топлива.

Отвечая на вопрос о том, как эта тема будет рассматриваться на COP31, Курум сказал, что Турция намерена добиваться выполнения решений COP30, и отметил, что технологии для такого перехода должны быть дополнительно развиты.

Он добавил, что Турция использует и возобновляемые источники энергии, и ископаемое топливо, поскольку должна обеспечивать собственные потребности и энергетическую самодостаточность, но готова уйти от этого, если появятся более дешевые технологии.

"Мы должны вывести вопрос отказа от ископаемого топлива на глобальную повестку, обеспечив переходный период. На COP31 мы будем внедрять частичные решения, принятые на COP30", - подытожил он.