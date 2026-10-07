Мухтар Бабаев призвал объединить Баку, Белем и Анталью вокруг общей климатической цели

Азербайджан последовательно выступает за то, чтобы голоса стран, наиболее пострадавших от климатического кризиса, включая малые островные развивающиеся государства, не только были услышаны, но и находили реальное отражение в глобальной климатической политике.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на мероприятии Pre-COP31, организованном в Фиджи совместно с Тувалу и Австралией.

По его словам, особенно важно обеспечить, чтобы специфические уязвимости малых островных развивающихся государств (МОРАГ) получали должное внимание в международной повестке, а сами страны - необходимую поддержку в преодолении стоящих перед ними проблем.

"Первое десятилетие Парижского соглашения уже завершилось. На COP29 мы полностью запустили цикл его реализации, а на COP30 добились дальнейшего прогресса. Все амбициозные цели и механизмы, обеспечивающие их выполнение, уже действуют. Следующее десятилетие должно стать этапом реального исполнения", - заявил Бабаев.

Он отметил, что COP31 позиционируется как конференция, ориентированная на реализацию принятых решений. Основное внимание председательства сосредоточено на принципах диалога, консенсуса и действий, а Повестка действий связывает выполнение обязательств с финансированием, энергетикой, устойчивостью, индустриализацией и другими направлениями.

Бабаев добавил, что для полного выполнения определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) наряду с другими средствами реализации необходимо обеспечить соответствующее финансирование.

По его словам, COP31 должна сохранить динамику, сформированную благодаря достигнутым на COP29 результатам в области климатического финансирования.

Бабаев также подчеркнул необходимость объединения Баку, Белема и Антальи вокруг общей цели.