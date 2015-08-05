​Министерство предупредило население в связи с изменением погодных условий в стране

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил население в связи с ожидаемыми на территории страны погодными условиями.

Как сообщили Report в министерстве, 6 августа будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. По сравнению в предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 3-5 градусов.

Напомним, что завтра, 6 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Скорость северо-западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 24-26, днем 33-35 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако ближе к вечеру и ночью в некоторых горных территориях будут грозы, есть вероятность кратковременных осадков. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 16-21, днем 27-32 градуса тепла.