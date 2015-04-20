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    ​Министерство экологии и природных ресурсов оштрафовало юридических и физических лиц

    В связи с правонарушениями составлено 208 актов и протоколов

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В результате проверок, проведенных на территории Азербайджана с целью выявления правонарушений в сфере экологического законодательства было составлено 208 актов и протоколов, даны 83 срочных "обязательных указаний", выполнение которых является принудительным. Как сообщает Report, информацию об этом распространил департамент охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов.

    Согласно информации больше всего правонарушений зафиксировано в сфере использования водных и земельных ресурсов, загрязнения атмосферы и окружающей среды, охране флоры и фауны, а также незаконного вывоза на местность промышленного и бытового мусора.

    Помимо этого, по 23 делам применено 37 300 манатов штрафа, по 12 случаям за нанесение ущерба окружающей среде поданы иски в размере 884,84 манатов, по 23 случаям выброса промышленных и бытовых отходов в окружающую среду к юридическим и физическим лицам применены штрафы в размере 77 615,1 манатов.

    С целью принятия мер, в правоохранительные органы направлены 15, в органы исполнительной власти 11, а в суды 2 дела. 

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