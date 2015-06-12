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    ​Министерство обратилось к населению в связи с жаркой погодой

    МЭПР и МЧС проводят тренинги с участием инженеров по охране леса, лесничих и пожарной охраны

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) продолжает предупреждающие профилактические мероприятия по предотвращению лесных пожаров, а также пожаров на расположенных вблизи лесных фондов пограничных территориях. 

    Как сообщили Report в министерстве, в связи с жаркой и засушливой погодой, а также приближением сезона сбора урожая, согласно совместному плану мероприятий, МЭПР и министерство по чрезвычайным ситуациям проводят тренинги с участием инженеров по охране леса, лесничих и пожарной охраны. 

    На территориях, где есть угроза возникновения пожара, проложены противопожарные минеральные полосы протяженностью 658 километров и отремонтированы старые полосы протяженностью 563 километра. Кроме того, учреждения по защите и восстановлению лесов обеспечены техническим оборудованием, организованы дежурства, среди фермеров и землевладельцев проводится разъяснительная работа по соблюдению норм пожарной безопасности.

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в связи с жаркой погодой призывает население, будучи на природе, осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

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