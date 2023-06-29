Глава НПО из Кении: Опасные для природы и здоровья людей проекты не должны осуществляться

Проекты, несущие риски для окружающей среды на границе двух стран и соответственно, проживающих здесь людей, должны быть согласованы со всеми сторонами, жизнь которых они затрагивают.

Проекты, несущие риски для окружающей среды на границе двух стран и соответственно, проживающих здесь людей, должны быть согласованы со всеми сторонами, жизнь которых они затрагивают.

Об этом Report заявил Петер Нгола Овити, исполнительный директор организации Wote Development Projects, базирующейся в Кении.

По словам П. Овити, одной из сфер, которыми занимается его организация, - это охрана окружающей среды и здоровье людей.

"Я узнал о приграничном проекте между Арменией и Азербайджаном, который осуществляет армянская сторона", - отметил он, говоря о строительстве металлургического завода в Араздейяне.

По его словам, подобного рода проекты, могущие загрязнять реку, на которой они строятся, будут наносить вред здоровью людей.

Поэтому такие предприятия могут создаваться только с учетом интересов всех стран, которые они затрагивают, а также в соответствии с международными конвенциями и соглашениями касательно таких трансграничных проектов и с учетом прав человека.

"Необходимо участие в обсуждениях людей, которые непосредственно окажутся в зоне риска. Необходима полная оценка воздействия на окружающую среду и публичные обсуждения с участием всех вовлеченных сторон. И если экологическая опасность слишком высока, то такие проекты не могут быть реализованы", - отметил глава НПО.