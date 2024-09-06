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Дуро Сесса: На конференции "Право и климат" в Баку обсуждались новые для правовой сферы вопросы

Дуро Сесса: На конференции "Право и климат" в Баку обсуждались новые для правовой сферы вопросы На сегодняшней конференции "Право и климат" в Баку обсуждались ряд новых для правовой сферы вопросов, в том числе вопрос обеспечения права граждан на чистую окружающую среду.
Экология
6 сентября 2024 г. 12:29
Дуро Сесса: На конференции Право и климат в Баку обсуждались новые для правовой сферы вопросы

На сегодняшней конференции "Право и климат" в Баку обсуждался ряд новых для правовой сферы вопросов, в том числе вопрос обеспечения права на чистую окружающую среду.

Как передает Report, об этом председатель Международного союза судей Дуро Сесса заявил журналистам по итогам конференции.

По его словам, на сегодняшний день различные суды в мире, в частности Европейский суд по правам человека, приняли ряд решений по вопросам чистой окружающей среды. Однако этого не достаточно, все еще остается множество нерешенных вопросов, добавил он.

Подчеркнув важность бакинской конференции, Сесса отметил, что среди основных вопросов повестки мероприятия было обеспечение права на чистую окружающую среду.

"До недавнего времени климатические вопросы обсуждались исключительно академическим сообществом, теперь ими занимаются и суды. Мы обсудили опыт различных стран в обеспечении прав граждан на чистую окружающую среду. Другой важный вопрос — является ли право на чистую окружающую среду вопросом международного или национального уровня", — добавил Сесса.

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