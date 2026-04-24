    Баку и Астана согласуют меры адаптации из-за обмеления Каспия

    Экология
    • 24 апреля, 2026
    • 17:46
    В Астане состоялось первое заседание рабочей группы с участием представителей профильных государственных органов Азербайджана и Казахстана, созданной для изучения причин снижения уровня Каспийского моря и выработки адаптационных мер.

    Как сообщает Report, заседание прошло под сопредседательством заместителя министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауфа Гаджиева и его казахстанского коллеги Мансура Ошурбаева.

    Участники обсудили тенденцию снижения уровня воды в Каспийском море, климатические и антропогенные факторы, влияющие на этот процесс, а также его возможные последствия для экосистем и прибрежных территорий.

    Отмечена важность усиления координации между сторонами, достигнута договоренность о проведении совместных исследований, расширении обмена данными и определении дальнейших направлений сотрудничества.

    Следующее заседание планируется провести во второй половине 2027 года в Азербайджане.

    Каспийское море Рауф Гаджиев Мансур Ошурбаев Министерство экологии и природных ресурсов Казахстан
    Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzərin səviyyəsinin azalması ilə bağlı birgə fəaliyyəti genişləndirir
    Azerbaijan, Kazakhstan discuss Caspian Sea level decline

