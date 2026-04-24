    Глава Пентагона назвал операцию против Ирана подарком миру

    Глава Пентагона Пит Хегсет назвал военную операцию США против Ирана "подарком миру" и призвал Тегеран к заключению соглашения.

    Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая с брифингом.

    По словам Хегсета, операция "Эпическая ярость" продемонстрировала мощь американских вооруженных сил.

    "Эта смелая и опасная миссия - подарок миру", - подчеркнул он, добавив, что США добились "решительных военных результатов" в Иране.

    Министр войны также отметил, что перед Тегераном сейчас стоит важный выбор.

    "У Ирана есть шанс заключить сделку - хорошую, разумную сделку", - заявил он.

    Он также заявил, что ослабленные вооруженные силы Ирана, в особенности Корпус стражей исламской революции, "превратились в банду пиратов под флагом страны".

    "Они прикрывают агрессию лозунгами, но мир теперь видит их такими, какие они есть. Они ничего не контролируют. Их действия - это поведение пиратов и террористов", - добавил он.

    Pentaqon rəhbəri İrana qarşı əməliyyatı "dünyaya hədiyyə" adlandırıb
    Pentagon chief calls operation against Iran a 'gift to the world'

