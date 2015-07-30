​Жительницы Чечни опустошали счета вербовщиков ИГ

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Жертвами трех девушек из Чечни стали вербовщики "Исламского государства" (ИГ).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", мошенницы связывались с боевиками через поддельные аккаунты в соцсетях, и уверяли, что готовы присоединиться к террористам.

Обман разделён на несколько этапов. Сначала девушка устанавливала с "жертвой" контакт, затем отправляла фотографии, на которых видно лицо, причем часто использовались чужие фото.

На определенном этапе девушки заявляли, что у них нет денег на авиабилет в Сирию. После того, как им на электронные кошельки поступали средства, аккаунты удалялись, и мошенницы пропадали вместе с деньгами.

В настоящее время мошенницы, никуда уезжать и не планировавшие, находятся под следствием в Чечне.