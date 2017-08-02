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    Землетрясение произошло на границе Монголии и России

    Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 составила 4,9 балла

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4 произошло в северной части Монголии примерно в 50 км от границы с Россией.

    Как передает Report, об этом сoобщает «Интерфакс».

    По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической Службы РАН, землетрясение произошло в 364 км к востоку от российского города Кызыл.

    Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 составила 4,9 балла.

    Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло к востоку от Курильских островов.  

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