Землетрясение произошло на границе Монголии и России

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4 произошло в северной части Монголии примерно в 50 км от границы с Россией.

Как передает Report, об этом сoобщает «Интерфакс».

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической Службы РАН, землетрясение произошло в 364 км к востоку от российского города Кызыл.

Интенсивность сотрясений в эпицентре по шкале MSK-64 составила 4,9 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло к востоку от Курильских островов.