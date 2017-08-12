В результате землетрясения в Перу погиб один человек - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В результате землетрясения магнитудой 5,6 на юге Перу погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора департамента Арекипа Ямилу Осорио.

По ее словам, землетрясение вызвало оползни на дорогах, от одного из которых погиб один человек. Еще двое пострадали.

Глава департамента добавила, что местные власти работают над устранением последствий оползней.

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Перу.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 21.45 по времени UTC в 89 километрах к северо-западу от города Камана. Очаг землетрясения залегал на глубине 34,7 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.