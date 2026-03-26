Зеленский: Украина и страны Ближнего Востока подготовили соглашения по защите воздуха

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил странам Ближнего Востока и Персидского залива долгосрочное сотрудничество в сфере защиты их воздушного пространства.

Как передает со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на саммите лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Зеленский отметил, что страны Ближнего Востока и Персидского залива обладают значительными финансовыми ресурсами и опытом противодействия баллистическим угрозам, однако нуждаются в украинской экспертизе в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Президент подчеркнул, что это касается всех типов беспилотников, в частности "шахедов" и FPV-дронов.

"Наши команды уже подготовили первые соглашения. Украина имеет самый мощный в мире опыт использования дронов. Мы предлагаем странам Ближнего Востока и Персидского залива партнерство, которое принесет пользу обеим сторонам: наши знания и технологии - их финансирование", - добавил он.