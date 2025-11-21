Зеленский обратился к народу: Сейчас один из самых тяжелых моментов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по поводу мирного плана США.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, видеообращение опубликовано в социальных сетях.

Зеленский отметил, что сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором.

"Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Сейчас оказывается тяжелое давление на Украину. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера", - сказал президент.

Зеленский рассказал о выборе - или "сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима, самая тяжелая и дальнейшие риски".

Он подчеркнул, что ответ на это он дал 20 мая 2019 года во время присяги на верность Украине, когда обязался защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан.

"И каждый день, каждому ее слову я берегу верность. Я никогда ее не предам. Национальный украинский интерес должен быть учтен. Мы не делаем громких заявлений. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами", - подчеркнул президент.

Он анонсировал поиск решений с США, и отметил, что будет предлагать альтернативы и бороться за то, чтобы "среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум двух".

"Мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и это Украина не готова к дипломатии. Такого не будет. Украина будет работать быстро", - заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что будет делать все, чтобы в результате произошло окончание войны.

"Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы в одиночку. Когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей", - говорится в его заявлении.