Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 17 марта, 2026
    Зеленский считает, что в ближайшие месяцы на Ближнем Востоке будет очень жарко

    Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы ситуация на Ближнем Востоке еще более обостриться.

    Как передает Report, такое заявление украинский лидер сделал в интервью израильской The Jerusalem Post.

    "Будет очень жарко. Они [Иран – ред.] сделают все, чтобы страны региона не могли обеспечивать население электричеством и водой", - считает Зеленский.

    По его словам, Россия помогла Ирану усовершенствовать беспилотники "Шахед", используя при этом Украину в качестве "полигона" для их испытаний.

    Зеленский также отметил, что угроза, с которой сегодня сталкиваются Израиль, страны Персидского залива и США, формировалась на протяжении многих лет атак на украинских мирных жителей.

    "У нас был ужасный опыт с этими дронами. Ежедневно - днем и ночью - по нам запускали 350–500 иранских "Шахедов", - сказал он.

    Он также заявил, что сотрудничество между Россией и Ираном развивалось от поставок БПЛА Тегераном Москве до последующей помощи России в их модернизации.

    По словам Зеленского, Украина пыталась убедить Иран не передавать дроны России, предупреждая, что они будут использоваться против гражданских объектов. Однако, как утверждает президент, иранская сторона занижала масштабы поставок: "Они говорили, что продали 1200–1300 единиц - и все. Но это было неправдой".

    Зеленский обвинил Иран в передаче России лицензий на производство беспилотников, а также в содействии созданию двух заводов и обучении персонала на раннем этапе.

    Отвечая на вопрос, передает ли Россия Ирану модернизированные технологии, Зеленский заявил: "Да, я в этом уверен", добавив, что в одной из стран Ближнего Востока были обнаружены элементы, произведенные в России, в сбитом беспилотнике.

    Zelenski: Yaxın aylarda Yaxın Şərqdə vəziyyət daha da gərginləşəcək
    Ты - Король

