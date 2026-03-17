Зеленский считает, что в ближайшие месяцы на Ближнем Востоке "будет очень жарко"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы ситуация на Ближнем Востоке еще более обостриться.

Как передает Report, такое заявление украинский лидер сделал в интервью израильской The Jerusalem Post.

"Будет очень жарко. Они [Иран – ред.] сделают все, чтобы страны региона не могли обеспечивать население электричеством и водой", - считает Зеленский.

По его словам, Россия помогла Ирану усовершенствовать беспилотники "Шахед", используя при этом Украину в качестве "полигона" для их испытаний.

Зеленский также отметил, что угроза, с которой сегодня сталкиваются Израиль, страны Персидского залива и США, формировалась на протяжении многих лет атак на украинских мирных жителей.

"У нас был ужасный опыт с этими дронами. Ежедневно - днем и ночью - по нам запускали 350–500 иранских "Шахедов", - сказал он.

Он также заявил, что сотрудничество между Россией и Ираном развивалось от поставок БПЛА Тегераном Москве до последующей помощи России в их модернизации.

По словам Зеленского, Украина пыталась убедить Иран не передавать дроны России, предупреждая, что они будут использоваться против гражданских объектов. Однако, как утверждает президент, иранская сторона занижала масштабы поставок: "Они говорили, что продали 1200–1300 единиц - и все. Но это было неправдой".

Зеленский обвинил Иран в передаче России лицензий на производство беспилотников, а также в содействии созданию двух заводов и обучении персонала на раннем этапе.

Отвечая на вопрос, передает ли Россия Ирану модернизированные технологии, Зеленский заявил: "Да, я в этом уверен", добавив, что в одной из стран Ближнего Востока были обнаружены элементы, произведенные в России, в сбитом беспилотнике.