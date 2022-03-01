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Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией

Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией.
Другие страны
1 марта 2022 г. 03:46
Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый раунд переговоров между Украиной и Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в своем обращении.

"Сегодня по инициативе российской стороны состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Эти переговоры проходили на фоне бомбардировки и обстрелов нашей территории, наших городов. Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом. Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Не теряйте времени. Тактику такую мы не воспринимаем. Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров", - сказал глава государства.

По его словам, пока Украина не имеет такого результата, который хотелось бы получить.

"Россия заявила свои позиции. От нас прозвучали встречные пункты – чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров", - подчеркнул Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya ilə danışıqlarda Kiyevə lazım olan nəticə yoxdur”

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