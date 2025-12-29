Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский не исключает возможности встречи с РФ после переговоров с США и Европой в январе

    Другие страны
    29 декабря, 2025
    • 13:19
    Зеленский не исключает возможности встречи с РФ после переговоров с США и Европой в январе

    Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что после встреч разного уровня с европейскими и американскими партнерами в конечном итоге может дойти и до встречи с российской стороной.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во Флориде.

    Зеленский сообщил, что в ближайшие дни планируется встреча на уровне советников. "Рустем Умеров уже связался со всеми американскими и европейскими советниками. Мы хотим такую встречу. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы эта встреча наконец состоялась в Украине", – сказал он.

    Далее, по его словам, после подготовки всех документов советниками будет встреча на уровне лидеров Европы сначала с Украиной в широком составе.

    "После будут согласованы документы на уровне всех лидеров и будет готовиться встреча с президентом Трампом и с европейскими лидерами. И мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи, о которых я вам сказал, состоялись в январе. И после этого думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого уже будет встреча в том или ином формате с Россией", – сказал он.

    "Мы еще раз это подчеркиваем, мы готовы к соответствующим форматам, о которых мы уже говорили", – добавил Зеленский.

