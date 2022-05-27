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Заседание Генассамблеи ООН по КНДР пройдет 8 июня

Заседание Генассамблеи ООН по КНДР пройдет 8 июня Заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг КНДР в связи с тем, что Россия и Китай применили вето при голосовании по резолюции США в Совете Безопасности, состоится 8 июня.
Другие страны
27 мая 2022 г. 21:19
Заседание Генассамблеи ООН по КНДР пройдет 8 июня

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации вокруг КНДР в связи с тем, что Россия и Китай применили вето при голосовании по резолюции США в Совете Безопасности, состоится 8 июня.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письме председателя 76-й сессии Генассамблеи Абдуллы Шахида.

ГА ООН 26 апреля приняла резолюцию о созыве данной структуры при каждом применении вето в СБ ООН.

Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Проект предполагал сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР. Кроме того, в нем содержалось упоминание о введении санкций против северокорейской организации, которая якобы занимается хакерской деятельностью, также предлагалось заблокировать активы ряда других структур.

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