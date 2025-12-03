Замешанный в скандале о мошенничестве чиновник Европейской комиссии ушел на пенсию

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 03 декабря, 2025
    • 21:16
    Глава директората по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу Европейской комиссии Стефано Саннино подал заявление о досрочном выходе на пенсию на фоне скандала о мошенничестве в Службе по внешним связям (EEAS) Европейского союза.

    Об этом сообщает европейское бюро Report со ссылкой на онлайн-издание Euractiv.

    С. Саннино объявил о своей отставке после того, как был задержан и допрошен бельгийской полицией по делу о нецелевом использовании средств ЕС.

    Чиновник разослал сотрудникам директората сообщение, в котором подтвердил факт задержания и допроса в связи с проектом, реализованным во время его пребывания на посту генерального секретаря дипломатической службы ЕС. При этом он не признал за собой вины и выразил уверенность, что ситуация будет разъяснена.

    Саннино заявил, что подал заявление, чтобы защитить работу Генерального директората, отметив, что больше не считает "целесообразным продолжать" выполнять свои обязанности. Он сообщил, что уйдет в отставку в конце декабря.

    "Генеральный директорат должен сосредоточиться на своей деятельности и реализовать амбициозную повестку дня, которую мы разработали", - написал чиновник.

    Avropa Komissiyasının fırıldaqçılıqda adı hallanan məmuru təqaüdə çıxıb
