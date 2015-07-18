Закрытие банков на три недели обошлось Греции в 3 млрд. евро

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Банковские каникулы" и контроль за движением капитала на три недели в Греции обошлись стране в 3 млрд. евро, не включая потери в туристическом секторе, сообщает Report со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

Как сообщает издание со ссылкой на Асоциацию экспортеров, только сфера розничной торговли Греции понесла потери в размере 600 млн. евро. Экспорт также сильно пострадал, потеряв 240 млн. евро.

В Греции с 29 июня были объявлены "банковские каникулы". Предполагалось, что банки не будут работать шесть дней, однако позже этот срок два раза продлевался. Греческие банки должны открыться 20 июля.